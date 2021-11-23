США обсудят с Талибаном* борьбу с терроризмом

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс подтвердил, что на будущей неделе США начнет консультации с движением Талибан*, в том числе и по вопросам противостояния терроризму, – сообщает РИА Новости.

Во вторник, 23 ноября, Прайс сообщил журналистам: «Я могу подтвердить, что на следующей неделе спецпредставитель по Афганистану Том Уэст вернется в Доху на двухнедельную встречу с лидерами Талибана*. Они обсудят наши жизненные национальные интересы, касающиеся Афганистана, включая борьбу с терроризмом».

Представитель госдепа напомнил, что Уэст однажды уже встречался с талибами в Дохе и о том, что США только в текущем году пообещали Афганистану гуманитарную помощь на 474 миллиона долларов.

«Это (переговоры) включает также безопасный выезд для граждан США и афганцев, с которыми нас связывают особые обязательства, а также гуманитарную помощь в экономической ситуации, которая сложилось в стране», – сказал Нед Прайс.

* Организация признана террористической и запрещена в России

Вашингтон, Иван Бабурин

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