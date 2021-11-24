Законы о QR-кодах могут быть не приняты Госдумой до конца года

Законы о QR-кодах после первого чтения они вновь будут разосланы в регионы, поэтому вряд ли их успеют принять в 2021 году, – сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в руководстве «Единой России».

«В трех чтениях вряд ли (поддержат законопроекты о QR-кодах – ред.), потому что там месячная рассылка. После первого чтения тоже месячная рассылка должна быть по регионам», – сказал собеседник РИА Новости.

Также источник сообщил, что и в двух чтениях принять законопроекты о QR-кодах в этом году скорее всего не получится.

«Вряд ли (удастся принять в этом году в двух чтениях – ред.), потому что предполагается месячная рассылка до первого чтения и после первого чтения», – сказал собеседник агентства.

Следует напомнить, что на прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о QR-кодах направлены в регионы для сбора отзывов и предложений, а также в Общественную и Счетную палаты и в Совет федерации.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиационном транспорте для междугородных и международных перевозок.

Москва, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»