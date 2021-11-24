Глава кабмина Швеции покинула пост всего через несколько часов после своего избрания

Магдалена Андерссон – первая женщина премьер-министр Швеции, подала в отставку спустя всего несколько часов после избрания из-за выхода из коалиции партии «зеленых», – сообщает Associated Press.

Решение об отставке Андерссон приняла из-за ситуации с принятием бюджета страны. Бюджет, предложенный правительством, был отклонен в пользу представленного оппозицией, в которую входит националистическая и правопопулистская партия «Шведские демократы». Андерссон поначалу заявила, что может управлять страной с бюджетом, представленным оппозицией, однако партии «зеленых» не понравилось, что в разработке бюджета участвовали «Шведские демократы», из-за чего «зеленые» покинули правительство.

На пресс-конференции первая женщина премьер-министр Швеции заявила, что не желает возглавлять правительство, которое может вызывать сомнения в легитимности.

Андерссон сообщила спикеру парламента Андреасу Норлену, что в дальнейшем будет готова возглавить однопартийное правительство, в котором будет представлена только ее Социал-демократическая рабочая партия.

Норлен подтвердил отставку премьер-министра и заявил, что свяжется с лидерами других партий, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Стокгольм, Иван Бабурин

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