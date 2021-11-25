НАТО не будет помогать Польше в разрешении миграционного кризиса на границе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией и усиление «военной активности» РФ у границ с Украиной. Встреча транслировалась на странице альянса в Twitter.

По итогам встречи на совместной пресс-конференции генсек НАТО заявил, что Польша способна самостоятельно справиться с кризисом на белорусско-польской границе.

«До сих пор Польша сама справлялась без прямого участия НАТО», – заявил генсек НАТО.



Со своей стороны Анджей Дуда рассказал, что предложил Столтенбергу увеличить боеготовность сил НАТО в регионе.

«Я предложил генсеку повысить готовность сил НАТО в этой части Европы на восточном фланге НАТО», – сообщил Дуда.

Брюссель, Иван Бабурин

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