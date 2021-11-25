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NewDayNews.ru

Четверг, 25 ноября 2021, 19:49 мск

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НАТО не будет помогать Польше в разрешении миграционного кризиса на границе

Фото: militarytimes.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией и усиление «военной активности» РФ у границ с Украиной. Встреча транслировалась на странице альянса в Twitter.

По итогам встречи на совместной пресс-конференции генсек НАТО заявил, что Польша способна самостоятельно справиться с кризисом на белорусско-польской границе.

«До сих пор Польша сама справлялась без прямого участия НАТО», – заявил генсек НАТО.

Со своей стороны Анджей Дуда рассказал, что предложил Столтенбергу увеличить боеготовность сил НАТО в регионе.

«Я предложил генсеку повысить готовность сил НАТО в этой части Европы на восточном фланге НАТО», – сообщил Дуда.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»

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