Законопроект о запрете показа сексуальных извращений в интернете будет поддержан в Госдуме

Законопроект об ужесточении требований к показам фильмов и сериалов в интернете, запрещающим демонстрацию сцен с какими-либо сексуальными девиациями, планирует поддержать комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, – сообщают Ведомости.

Эти предложения в конце октября обсуждались Общественным советом при Роскомнадзоре.

Глава комитета Нина Останина заявила: «Когда предполагается транслировать однополые сексуальные связи, я буду поддерживать такое предложение (по запрету их показа. – «Ведомости»). Судя по тому, что происходит сейчас в социальных сетях и в репертуаре наших театров, я думаю, что вопрос назрел, и комитет поддержит это предложение».

Депутат подчеркнула, что планирует поддержать запрет показа таких отношений не только детям, но и для всех пользователей интернета. В то же время, как отметила Останина, на согласование комитета такой законопроект не поступал.

Москва, Иван Бабурин

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