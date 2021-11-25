В Южной Корее будет создан консультативный орган по вопросу поедания собак

Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Кюм заявил в четверг, 25 ноября, что правительство страны сформирует консультативный орган, руководимый гражданскими лицами, для достижения общественного согласия насчет потребления мяса собак, – сообщает агентство Yonhap.

«Мы сформируем совместный частно-правительственный консультативный орган во главе с гражданскими лицами и достигнем общественного согласия. Споры по поводу потребления собачьего мяса не новы и продолжаются более 30 лет – с Олимпийских игр 1988 года в Сеуле», – сказал премьер-министр на заседании по координации политики правительства.

Ким Бу Кюм также заявил, что соответствующие министерства должны предпринять активные усилия для определения фактов и взвешивания различных общественных мнений, касающихся спорной практики поедания собак.

«С резким ростом количества домашних хозяйств с домашними животными и растущим интересом общественности к правам животных мы становимся свидетелями увеличения числа призывов не рассматривать потребление собачьего мяса как часть прежней культуры питания», – отметил Ким Бу Кюм.

Новый орган будет состоять из 20 экспертов, гражданских активистов и правительственных чиновников, которые проведут всестороннее обсуждение этого вопроса к апрелю 2022 года.

Следует отметить, что опрос Realmeter, проведенный в начале ноября, показал, что 48,9% жителей Южной Кореи против законодательного запрета потребления мяса собак, поддержали запрет 38,6%.

Существующий закон Южной Кореи о защите животных направлен на предотвращение жестокого забоя собак и кошек, но не запрещает употреблять их в пищу.

Сеул, Иван Бабурин

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