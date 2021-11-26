Завершились переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана

Трехсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьера Армении Никола Пашиняна в Сочи завершились, они продлились около трех часов, – сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, трехсторонняя встреча завершилась», – сказал он.

Лидеры трех стран в ходе переговоров обсудили, в частности, ситуацию в зоне карабахского конфликта и пути ее урегулирования, а также оценили то, что было сделано для ее стабилизации за прошедший год, – сообщает РИА Новости.

Переговоры глав России, Азербайджана и Армении были приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе и проходили по инициативе российской стороны.

Сочи, Иван Бабурин

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