Путин подарил Алиеву и Пашиняну оливковые ветви

Президент России Владимир Путин в Сочи в ходе церемонии подписания совместного заявления о стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе подарил лидерами Армении и Азербайджана как символа мира статуэтки в виде оливковых ветвей .

«Вот слева от меня наш подарок и армянским друзьям, и азербайджанским. Оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие. Я очень рассчитываю на то, что сегодняшние договоренности будут исполняться и создадут условия для следующих шагов в деле нормализации отношений на Южном Кавказе в целом», – заявил российский лидер во время вручения символических подарков главам Армении и Азербайджана.

В заявлении, под которым помимо премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева поставил свою подпись и президент России Владимир Путин, сказано, что стороны обсудили реализацию полного прекращения огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также разблокировку всех экономических и транспортных связей в регионе. Отмечается также, что стороны подтвердили приверженность дальнейшему последовательному выполнению и неукоснительному соблюдению всех положений прошлогодних и зимних договоренностей по этим вопросам.

Пашинян и Алиев также отметили важный вклад российского миротворческого контингента в стабилизации обстановки и обеспечении безопасности в регионе.

«Стороны условились повышать уровень стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией «с последующей ее демаркацией при консультативном содействии Российской Федерации по запросу сторон», – говорится в подписанном заявлении.

Также в заявлении говорится, что «Российская Федерация будет и далее оказывать все необходимое содействие в интересах нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, формирования атмосферы доверия между азербайджанским и армянским народами, а также выстраивания добрососедских отношений в регионе»

Президент России, комментируя подписание документа, заявил, что стороны работали очень конструктивно. Он также подчеркнул, что Армения и Азербайджан продвинулись далеко вперед по вопросам гуманитарного характера.

Трехсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева в Сочи продолжалась около трех часов.

Сочи, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»