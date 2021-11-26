Байден намерен переговорить с Путиным и Зеленским

Президент США в пятницу, 26 ноября, заявил что он, вероятно, проведет переговоры со своими российским и украинским коллегами ради попытки ослабить напряженность между двумя странами, – сообщает агентство AFP.

«Со всей вероятностью», – ответил Байден на вопрос о планируемых контактах с лидерами РФ и Украины в эфире телеканала CNN. .

Отвечая на вопрос, собирается ли он поговорить с президентами России и Украины, Джо Байден ответил «очень вероятно» и добавил, что он «обеспокоен» (размещением российских войск вблизи украинской границы, – ред.)». Также Байден повторил о своей поддержке «территориальной целостности» Украины.

Ранее сообщалось, что Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале следующего года. При этом до конца текущего года возможна беседа в формате видеоконференции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти данные, отметил, что все возможно, но реальных договоренностей пока нет.

Вашингтон, Иван Бабурин

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