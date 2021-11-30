В Швеции впервые министром стал трансгендер

В Швеции первая женщина-премьер Магдалена Андерссон впервые назначила трансгендера на пост министра. Об этом сообщают местные СМИ.

51-летняя Лина Аксельссон Килблом возглавит Министерство высшего образования и науки. Килблом окончила Уппсальский университет и имеет большой опыт работы в сфере образования. Она занимала пост директора в нескольких школах, а также была членом школьной комиссии.

Килблом сделала операцию по смене пола в 1990-е годы и публично рассказала об этом почти 20 лет спустя. При этом личная история помогла ей заручиться поддержкой общественности.

Сама Килблом уверена, что школа должна давать знания вне зависимости от происхождения, финансовых возможностей и идентичности. Министр стремится создать то общество, где каждый будет чувствовать себя в безопасности.

Стокгольм, Зоя Осколкова

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