Глава Крыма: крымчане будут рады видеть Лукашенко

Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ на признание президентом Белоруссии Крыма частью России заявил, что крымчане будут рады видеть Александра Лукашенко на крымской земле.

В своем Telegram-канале Аксенов написал: «Крымчане будут рады видеть президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко на крымской земле. Это решение вполне соответствует духу братских отношений между нашими народами».

Также глава Крыма выразил уверенность, что президент Белоруссии по достоинству оценит и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство.

Напомним, что во вторник, 30 ноября, в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым, о чем есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным.

Симферополь, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»