В Австрии приступает к работе новая служба госбезопасности

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что в республике с 1 декабря начнет работу Управление государственной безопасности и разведки (DSN). Директором DSN станет бывший глава управления уголовной полиции земли Нижняя Австрия Омар Хайям-Пирхнер, – сообщает Российская газета.

Сообщается, что DSN пришло на смену службе по охране конституции и борьбе с терроризмом (BVT), которая не смогла предотвратить теракты в Вене 2 ноября 2020 года, чем дискредитировала себя. Тогда вооруженный террорист убил четверых и ранил 22 человек. Позднее злоумышленник был ликвидирован. Согласно данным МВД, он был сторонником ИГИЛ*.

Новая австрийская служба госбезопасности – DSN, это совершенно новая структура, в которой будут разделены обеспечение государственной безопасности и разведка. Госбезопасность будет заниматься предупреждением угроз конституционному строю и предотвращением атак, а разведка – сбором и анализом информации.

* Организация признана террористической и запрещена в России

Вена, Иван Бабурин

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