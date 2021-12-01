Лукашенко заявил, что в 2014 году украинцы сами попросили россиян спасти Крым от НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым вошел в состав России в 2014 году по просьбе украинских военных, поскольку они, опасаясь размещения войск НАТО, сами предложили россиянам взять регион под контроль.

По словам президента Белоруссии «те, кто служил в Крыму, они это видели, украинские, бывшие советские генералы и офицеры. И они предложили россиянам».

Как отметил Луашенко, американцы уже проектировали казармы в Севастополе.

«Они вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне... Военные. Был разговор. Они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами... Они предложили, вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено», – рассказал в интервью Александр Лукашенко.

При этом белорусский лидер отметил, что, по его информации, Владимир Путин «настаивал на юридическом решении проблемы».

Александр Лукашенко подчеркнул, что «заранее было договорено».

« Крым нужно спасать. И Путин настоял на референдуме. Поэтому полуостров вошел в состав России без единого выстрела. Всенародное голосование воссоединило юридически Крым с Россией», – резюмировал президент Белоруссии.

Крым вновь стал российским после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за его вхождение в состав Российской Федерации.

Минск, Иван Бабурин

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