Нуланд назвала Лукашенко марионеткой Москвы, а России пригрозила «невиданными санкциями» из-за ситуации на Украине

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на «Киевском форуме безопасности» в среду, 1 декабря, заявила по видеосвязи , что Лукашенко является марионеткой России из-за его слов о Крыме, а также пригрозила России небывалыми санкциями из-за ситуации на Украине.

Замгоссекретаря США заявила, что Вашингтон обеспокоен планами президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить Крым и признать полуостров российским. Таким образом Нуланд отреагировала на интервью, данное Лукашенко РИА Новости, в котором он заявил, что намерен посетить Крым, о чем есть договоренность с Владимиром Путиным.

«Нас беспокоит Лукашенко, который решил быть нейтральным после того, как Россия захватила Крым. А сейчас он пошел даже дальше как марионетка России и собирается посетить Крым и поменять статус своего государства. У нас нет никаких сомнений, что он толкает Белоруссию в объятия Москвы, отказываясь не только от энергетического будущего, но и усугубляя ситуацию», – заявила Нуланд.

Также в ходе выступления на киевском форуме безопасности замгоссекретаря США на «Киевском форуме безопасности» пригрозила России небывалыми санкциями из-за ситуации на Украине.

«Мы решительны в своем послании Москве, – если они будут делать шаги по дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, то будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», – заявила Виктория Нуланд.

Кроме всего прочего, во время своего выступления по видеосвязи, замгоссекретаря подчеркнула, что Америка и все члены НАТО «всегда рядом» с Украиной и поддерживают ее стремление к «независимости, миру, территориальной целостности и суверенитету, а также достойному, справедливому европейскому будущему».

Что касается переговоров по Донбассу, то они, по мнению Нуланд, зашли в тупик, а из минских договоренностей «много чего не выполняется».

«Если посмотреть на минские договоренности, то, как говорится, дьявол в деталях, и там много чего не выполняется. Вы правы в том, что переговоры зашли в тупик... Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 годах, когда мы заменили «нормандский» формат, работая параллельно с Киевом. Я думаю, что мы готовы это делать», – заявила Нуланд по видеосвязи на «Киевском форуме безопасности».

Киев, Иван Бабурин

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