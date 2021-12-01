Великобритания может выйти из конвенции о правах человека

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления в палате общин парламента заявил, что страна может выйти из Европейской конвенции по правам человека для более эффективной борьбы с потоком нелегальной миграции, – сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос депутата от правящей Консервативной партии Эндрю Росинделла о том, готово ли правительство выйти из Европейской конвенции по правам человека, Борис Джносн заявил: «Безусловно, мы изучим все варианты действий на правозащитном треке».

Британский премьер также сообщил депутатам, что МВД в ближайшее время внесет на их рассмотрение поправки в закон о государственной границе, которые будут нацелены на ужесточение наказания для тех, кто прибывает в Великобританию нелегально. Также предлагается предусмотреть заключение вплоть до пожизненного всем, кто оказывает услуги по нелегальной перевозке мигрантов.

Напомним, что на минувшей неделе в проливе Ла-Манш в районе Кале затонула лодка, перевозившая из Франции до Великобритании около 50 нелегальных мигрантов. В результате крушения тогда погибли около 30 человек.

Европейская конвенция по правам человека действует с 1953 года. Ее участниками являются все 47 стран Совета Европы (включая Россию), которые к настоящему моменту подписали и ратифицировали хотя бы часть ее протоколов. Великобритания является членом конвенции с момента ее подписания в 1950 году.

Лондон, Иван Бабурин

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