В ЕС одобрили пятый пакет санкций против Белоруссии

Члены ЕС в течение текущей недели одобрят пакет санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом. Евросоюз намерен ввести санкции в отношении «Белавиа» и сирийского авиаперевозчика Cham Wings, – сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По информации собеседников Bloomberg, на текущей неделе страны-члены ЕС одобрят пакет санкций в отношении 17 физических и 11 юридических лиц. В перечне фигурируют, по словам одного из источников, крупнейшее предприятие нефтехимического комплекса Белоруссии «Гродно Азот», компания «Белоруснефть», национальный авиаперевозчик «Белавиа», а также белорусские пограничники и судьи. Кроме того, под санкции может попасть и сирийская авиакомпания Cham Wings.

В свою очередь, в среду, 1 декабря, ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете Евросоюза сообщает, что послы ЕС одобрили пятый пакет санкций против Белоруссии, который включает около 25 физических и юридических лиц. Ожидается, что это решение будет опубликовано уже в четверг, 2 декабря, в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу.

На сегодняшний день в санкционный список Евросоюза включены 166 физических лиц и 15 организаций Белоруссии.

Брюссель, Иван Бабурин

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