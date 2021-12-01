В Минске в ближайшее время может открыться представительство Крыма

Представитель Госсовета Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков, комментируя заявление президента Белоруссии о признании российского статуса полуострова, заявил, что в Минске может отрыться представительство Крыма.

«Власти Крыма могут теперь открыть свое представительство в Минске. Это будет служить косвенным подтверждением признания белорусской стороной Крыма как субъекта Российской Федерации. Вероятность того, что такое представительство появится, очень высока. Причем это может произойти в короткие сроки», – цитирует Сергея Цекова деловая газета Взгляд.

Сенатор считает, что «на открытие представительства, требуется одобрение властей обеих сторон. Следовательно, это станет юридическим подтверждением, что Белоруссия признает Крым российской территорией уже не только на словах, но и на деле, официально».

«Появление такого представительства было бы полезно для развития полуострова. Оно могло бы заниматься экономическими, социальными и гуманитарными вопросами. Республика Беларусь и Республика Крым могли бы установить прямые контакты, торговать напрямую между собой. Можно открыть прямое железнодорожное и воздушное сообщение. Это бы помогло развитию туристического потока. Сейчас, к сожалению, туристы из Белоруссии могут добраться в Крым только с пересадками», – заявил представитель Госсовета Крыма в Совете Федерации.

Крым, Иван Бабурин

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