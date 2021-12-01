МИД КНР рекомендует США не ссорить Россию с Китаем

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в среду, 1 декабря, заявил, что «американской стороне следует отказаться от мышления времен холодной войны и гегемонистского настроя. Любые попытки вбить клин между Китаем и Россией не принесут результата», – цитирует Ван Вэньбиня издание Синьхуа.

Как сообщают СМИ, президент РФ Владимир Путин на днях заявил, что Россия не будет сворачивать объемы сотрудничества с Китаем, несмотря ни на какие призывы США.

Со своей стороны, официальный представитель МИД КНР, комментируя данное заявление, отметил, что Китай высоко оценивает слова президента России Владимира Путина, а также что любые попытки посеять раздор между КНР и Россией являются тщетными.

Пекин, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»