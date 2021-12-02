Новые санкции против Белоруссии ввели США, Британия и Канада

Минфин США в четверг, 2 декабря, выступил с заявлением, в котором говорится, что Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии.

В сообщение, распространенном американским минфином говорится:«Обозначенные сегодня физические и юридические лица обеспечивали контрабанду режимом мигрантов в Европейский союз, принимали участие в продолжающемся подавлении прав человека и демократии, поддерживали режим финансово».

Согласно приведенному перечню, новые санкции в отношении Белоруссии затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

В частности, под санкции попали «Белорусская калийная компания», «Трансавиаэкспорт», «Славкалий» и «Белтехэкспорт», а также авиакомпания «Белавиа».

Минфин США также ввел санкции в отношении государственных долговых бумаг Белоруссии, запретив операции с новыми долговыми обязательствами республики, выпущенными после 2 декабря, со сроком погашения более 90 дней.

Кроме США о введении санкций против Белоруссии объявили Великобритания, Канада и ЕС.

В сообщении британского МИД говорится: «Наряду с нашими союзниками в США, Канаде и ЕС, Великобритания ввела новые санкции в отношении восьми белорусских граждан, ответственных за репрессии и нарушения прав человека. Замораживание активов ОАО «Беларуськалий», одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений, нацелено на основной источник доходов и иностранной валюты для режима Лукашенко».

Отдельно Великобритания подвергла рестрикции пять журналистов государственных СМИ, которые якобы распространяли дезинформацию.

Вашингтон, Иван Бабурин

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