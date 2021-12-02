Финляндия выразила готовность принять саммит лидеров России и США

Госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым с в четверг, 2 декабря, заявил о готовящейся встрече российского и американского лидеров. В случае, если она пройдет в очном формате, местом встречи может стать Финляндия. В МИД Финляндия заявили, что страна готова принять следующий саммит лидеров России и США, – сообщают Известия.

В канцелярии МИД Финляндии заявили: «Министр иностранных дел Пекка Хаависто в этом году уже выражал готовность Финляндии принять у себя встречу лидеров России и США. Наша позиция в данном вопросе остается в силе».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что министерство занимается основательной подготовкой саммита президентов России и США. Не исключено, что в начале следующего года состоится очная встреча двух лидеров. Среди возможных мест для проведения встречи может стать нейтральная Финляндия, где летом 2018 года проходили переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

Еще одним местом для встречи лидеров России и США может стать Мюнхенская конференция по безопасности. Как ожидается, она состоится в феврале 2022 года.

Москва, Иван Бабурин

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