Россия и Сан-Марино отменили визы

Соглашение об отмене виз между Россией и республикой Сан-Марино подписали в Стокгольме глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лука Беккари на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, – сообщает ТАСС со ссылкой опубликованное в четверг, 2 декабря, сообщение госсекретариата по иностранным делам Сан-Марино.

В опубликованном заявлении госсекретариата по иностранным делам Сан-Марино говорится: «После выступления госсекретаря Беккари на пленарном заседании состоялась встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым было подписано соглашение об отмене виз, свидетельствующее об уже сложившихся прекрасных отношениях между двумя странами и обоюдном желании развивать вопросы сотрудничества».

В сентябре текущего года Сергей Лавров заявлял, что межправительственное соглашение между Россией и Сан-Марино по отказу от визовых требований находится в высокой степени готовности и может быть подписано в ближайшее время.

Стокгольм, Иван Бабурин

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