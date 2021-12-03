Депутатам от Единой России разослали методички

Набор методических рекомендаций для дискуссий с противниками вакцинации от COVID получили депутаты от «Единой России». Как сообщает РИА Новости, документ под названием «Базовая аргументация и мифы по проблеме антиковидных ограничений и мерам по борьбе с пандемией в общественной дискуссии» имеется в распоряжении редакции.

Источник агентства во фракции ЕР в Госдуме рассказал, что депутаты получают подборки разных тем по актуальным вопросам перед региональной неделей и назвал документ обычной партийной рассылкой. В разосланном документе представлены яркие тезисы противников вакцинации и варианты их парирования.

В методическом пособии, в частности, сообщается, что основной причиной высоких темпов распространения болезни является низкий уровень вакцинации населения и несоблюдение элементарных санитарных норм. Кроме того, там приводится статистика о ситуации с пандемией в России.

В документе, разосланном депутатам от «ЕР» говорится: «С января по сентябрь 2021 года 91,2% всех смертей в России произошло по причине ковида, причем снизился возраст летальных случаев. 1000 смертей в день – это около 30000 в месяц. Каждый месяц пандемия уносит население небольшого города вроде Гудермеса, Краснознаменска, Новокубанска, Луховиц. При сохранении существующих тенденций смертность населения только от ковида (!) составит не менее 400 тысяч человек в год. А ведь есть еще обострения в связи с коронавирусом тяжелых заболеваний, которые также приводят к летальным исходам. Это катастрофические цифры, сравнимые с войной».

Москва, Иван Бабурин

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