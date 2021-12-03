Захарова порекомендовала США посмотреть на себя в зеркало

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 3 декабря, комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, обвинившего Россию в агрессивных действиях, предложила начать с себя, если США решили поискать страны, которые нарушают международное право, – сообщает РИА Новости.
Энтони Блинкен в пятницу, 3 декабря, сделал заявление, что не НАТО планирует агрессивные действия против России, а «единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России».
«Подобные заявления госсекретаря – не что иное, как провальная попытка подвести идеологическую базу под организуемый Вашингтоном «саммит демократий». Если в Госдепе решили поискать нарушающих международное право агрессоров, то этот процесс партнерам надо начинать, стоя перед зеркалом», – написала Мария Захарова.
«Сирия, Ливия, Ирак, Югославия – открытая вооруженная агрессия НАТО во главе с США. Украина – руководство антиконституционными переворотами, которое осуществлялось Соединенными Штатами в координации с натовским и ЕСовским Брюсселем», – напомнила Захарова в своем Telegram.
Представитель российского МИД также обратила внимание, что для НАТО является рутиной «сотни спецопераций, вмешательство во внутренние дела суверенных государств и изменение их политической повестки».
Москва, Иван Бабурин
© 2021, РИА «Новый День»
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