Президент Финляндии заявил о необходимости считаться с Россией

Запад должен уважительно относиться к России и считаться с ее национальными интересами. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью британской газете Financial Times.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ниинистё отметил, что российские власти всегда помнят теплое отношение к себе и привел в пример бывшего мэра финского города Турку Юхани Леппя, который в 90-х годах часто встречался с нынешним президентом РФ, а тогда – сотрудником органов исполнительной власти Санкт-Петербурга (побратим Турку) Владимиром Путиным: сложившиеся уважительные отношения они поддерживают до сих пор.

«Самое важное, чтобы вы не провоцировали русских и не игнорировали их», – подчеркнул Ниинистё.

Комментируя укрепление Северного флота ВМФ России, президент Финляндии не стал подвергать сомнению заявления руководства РФ, что таким образом Москва пытается обеспечить безопасность Мурманской области и всей страны в целом. Он отметил, что арктический путь имеет стратегическое значение: «Русские понимают это очень хорошо и даже пользуются этим». При этом Ниинистё заметил, что в Хельсинки внимательно наблюдают за деятельностью Москвы в военной сфере, поскольку имеют с РФ общие границы.

«В Финляндии есть старинная пословица о том, что казак берет всё, что плохо лежит», – цитируют финского лидера «Известия».

Москва, Игорь Юров

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