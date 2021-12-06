Россия и Индия окажут незамедлительную гуманитарную помощь Афганистану

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приняли совместное заявление, в котором говорится о незамедлительном оказании гуманитарной помощи Афганистану, – текст заявления опубликован на сайте Кремля.

Россия и Индия приняли решение о незамедлительном оказании гуманитарной помощи афганскому народу, подчеркнув при этом необходимость уважения суверенитета, единства и территориальной целостности страны и обеспечения невмешательства в ее внутренние дела.

Президент России и премьер-министр Индии «обсудили гуманитарную ситуацию в стране и приняли решение о незамедлительном оказании гуманитарной помощи афганскому народу», – говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

В заявлении также говорится, что «они (Путин и Моди) заявили о своей твердой приверженности борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, включая его финансирование, ликвидации террористической инфраструктуры и противодействию радикализации, с тем чтобы Афганистан никогда не стал «тихой гаванью» глобального терроризма».

Кроме того, лидеры России и Индии договорились продолжить работу по упрощению визового режима между двумя странами, включая введение электронных виз.

Москва, Иван Бабурин

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