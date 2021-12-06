Белоруссия запретила ввоз товаров из США, Великобритании и стран ЕС

Пресс-служба МИД Белоруссии сообщила в понедельник 6 декабря, что правительство республики решило ввести запрет на ввоз товаров из США, Великобритании и стран Европейского Союза. Подобное было решение принято в ответ на санкции, введенные против Белоруссии.

«Правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета на ввоз на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции. Соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки», – говорится в заявлении МИД Белоруссии.

Кроме того, Белоруссия планирует принять ряд мер с целью заполнить внутренний рынок «аналогичными товарами из дружественных стран». Также планируется предпринять шаги в отношении авиаперевозчиков Евросоюза и Великобритании в ответ на санкции в отношении белорусских авиалиний, также был расширен список лиц, чей въезд на территорию республики нежелателен.

Также в заявлении, распространенном пресс-службой МИД Белоруссии, говорится: «В качестве одной из самых существенных мер противодействия внешнему давлению коллективного Запада и укрепления своей экономической безопасности Республика Беларусь продолжит реализацию Союзных программ и укрепление экономической интеграции с РФ».

Следует напомнить, 2 декабря США, Канада, Великобритания и Евросоюз ввели санкции в отношении ряда лиц и организаций из Белоруссии.

Минск, Иван Бабурин

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