Москва и Дели призвали к реформированию Совбеза ООН

Реформировать Совет безопасности ООН для отражения современных глобальных реалий призвали Россия и Индия, – сообщает РИА Новости.

«Стороны призвали к всеобъемлющему реформированию Совета Безопасности ООН, чтобы отразить современные глобальные реалии и сделать его более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности», – говорится в совместном заявлении.

Следует отметить, что президент РФ Владимир Путин поздравил Индию с успешным председательством в совете в августе и подтвердил поддержку кандидатуры Индии в постоянные члены реформированного и расширенного Совбеза ООН.

Отмечается, что индийский премьер Моди поблагодарил российского лидера за участие в дебатах высокого уровня по морской безопасности, которые прошли 9 августа в рамках председательства Индии в Совете Безопасности ООН.

Нью-Дели, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»