Появилась информация, что США могут отключить Россию от системы SWIFT

Варианты введения санкций против России и российских физлиц в связи с обострением ситуации вокруг Украины рассматривает администрация президента США. Новые санкции также могут быть применены и в отношении суверенного долга России, – сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Телеканал также сообщает, что пакет санкций будет направлен против членов ближайшего окружения президента России Владимира Путина, российских энергопроизводителей и банков. Кроме того, рассматривается «ядерный вариант» санкций – отключение России от международной платежной системы SWIFT.

Задача обсуждаемых в администрации Джо Байдена санкций – «удержать президента России Владимира Путина от вторжения в Украину», – сообщает CNN.

Вашингтон, Иван Бабурин

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