Песков об отключении России от системы SWIFT – Это информационная истерика

Сообщение американского телеканала CNN о введении санкций возможных новых санкциях США против России, включая «ядерный вариант»– отключение России от системы SWIFT, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информационной истерикой, – сообщает ТАСС.

«Скорее это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ», – прокомментировал сообщение CNN Дмитрий Песков в ответ на вопрос, могут ли подобные сообщения негативно сказаться на предстоящей видеовстрече Владимира Путина и президента США Джо Байдена, намеченной на вторник, 7 декабря.

Москва, Иван Бабурин

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