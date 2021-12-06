США попросили не мешать Украине становиться членом НАТО

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что никто не должен пытаться ограничивать стремления Украины вступить в блок НАТО, – сообщает RT.

«Мы неоднократно подтверждали, что у Украины есть право самой определять свое будущее. Никто не должен иметь права вето относительно того, что делает НАТО, и того, что делают такие страны, как Украина», – заявил Прайс во время брифинга.

Следует отметить, что ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях втягивания Украины в геополитические игры Соединенных Штатов.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»