Начались переговоры президентов России и США

Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи, они проходят «с глазу на глаз», сообщает РИА Новости.

Ожидается, что лидеры России и США обсудят самый широкий круг вопросов, в том числе напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО на восток и инициативу российского президента о гарантиях безопасности.

В начале встречи президент России с улыбкой поприветствовал Байдена.Американский лидер, в свою очередь, заявил российскому коллеге, что рад его видеть, и выразил сожаления, что не получилось увидеться лично.

«Путин: Приветствую вас, господин президент!



Байден: (включает связь) Поехали! Добрый день (смеется). Рад видеть вас снова. В прошлый раз нам не удалось увидеться на G20, надеюсь, в следующий раз мы встретимся лично».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что «в Кремле не ожидают никаких прорывов от этой беседы». По его словам, это рабочий разговор в очень сложный период, когда эскалация напряженности в Европе зашкаливает, что требует личного обсуждения на высшем уровне.

Дмитрий Песков также обратил внимание, на то, что в преддверии саммита Путина и Байдена в СМИ публиковалось «большое количество «уток» и вбросов».

Пресс-секретарь российского президента также подчеркнул, что Путин будет говорить с Байденом не на эмоциях, а исходя из национальных интересов. Российский лидер намерен донести свои озабоченности до американского партнера, выслушать его и дать им разъяснения.

Москва-Вашингтон, Иван Бабурин

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