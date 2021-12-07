В Совете Федерации не поддерживают ограничение продаж алкоголя в новогодние каникулы

Член Совета Федерации, заслуженный врач РФ, Владимир Круглый сказал, что запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники приведет к обратному эффекту, люди пойдут заранее закупаться спиртным, в результате его употребление увеличится, – сообщает РИА Новости.

«Нужно ли запрещать алкоголь? По моему глубокому убеждению, любые запреты, любой дефицит приведет к обратному эффекту – все ринутся запасаться спиртными напитками и в результате его потребление будет больше, чем в обычное время. Все зависит от культуры потребления каждого человека. Кто хочет выпить, все равно выпьет», – заявил сенатор.

Комментируя предложение депутата Хамзаева о бесплатном доступе граждан к культурно-массовым мероприятиям, Владимир Круглый сказал, что идея хорошая, «но не в период пандемии».

Как сообщалось ранее, депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением ввести ограничения на продажу алкоголя в новогодние праздники, чтобы граждане «не спивались», при этом, по его мнению, все культурно-массовые мероприятия в это время должны быть бесплатными.

Москва, Иван Бабурин

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