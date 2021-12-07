Белоруссия с нового года вводит эмбарго на продовольственные товары Запада

Эмбарго на ввоз большого перечня западных продовольственных товаров вводит Правительство Белоруссии с 1 января 2022 года в ответ на «дискриминационную политику» и «недружественные действия» со стороны некоторых стран Запада.

Эмбарго вводится против ЕС, США, Великобритании, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Черногории, Швейцарии, Северной Македонии и Северной Ирландии.

Правительство Белоруссии сообщает, что будет запрещен импорт 18 видов товаров. В список попало мясо крупного рогатого скота, свинина, молоко и молочная продукция, кроме специализированной из безлактозного молока, фрукты и орехи, колбасы, кондитерские изделия, овощи.

В пресс-службе белорусского правительства также рассказали, что только за 10 месяцев 2021 года Белоруссия импортировала из стран, применяющих к республике санкции, «продовольственных товаров и продуктов питания на общую сумму более $530 млн.». Под эмбарго попадут товары, формирующие основу этого импорта.

Совет министров Белоруссии заявил, что запрет импорта «не коснется товаров, ввозимых гражданами для личного потребления, а также, к примеру, предназначенных для детского питания, и ряда других позиций критического импорта». Белорусский Совмин обратил внимание на то, что президент Александр Лукашенко требовал, чтобы контр-санкции не нанесли ущерба людям.

Белорусские чиновники также пообещали принять меры по обеспечению сбалансированности на потребительском рынке, в том числе за счет его насыщения продукцией отечественного производства.

Министр экономики Белоруссии Александр Червяков ранее сообщил, что в условиях санкций правительство планирует реализовать 47 импортозамещающих проектов на $9 млрд.

«Импортеры, товаропроизводители и торговые сети будут ориентированы на замещение товаров, не производящихся в Беларуси, поставками из дружественных государств», – говорится в комментарии правительства.

При этом, руководство республики оставляет за собой право расширить запрет импорта, предупредили чиновники.

Следует напомнить, что в минувший четверг, 2 декабря, Евросоюз обнародовал пятый пакет персональных санкций по Белоруссии, в который вошли 17 физлиц и 11 организаций, в том числе компании «Белоруснефть», «Белшина», «Гродно Азот». Таким образом, общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этих списков.

Минск, Иван Бабурин

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