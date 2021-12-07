Переговоры президентов России и США продолжались два часа

Встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена в онлайн-формате началась, как и было запланировано, около 18.00 мск. и продолжалась чуть более двух часов. Президенты связались друг с другом по защищенному каналу видеосвязи. Владимир Путин находился в своей резиденции в Сочи, а Джозеф Байден в Белом доме в Вашингтоне, – сообщают СМИ.

В повестке двусторонней он-лайн встречи стояли двусторонние отношения, стратегическая стабильность, а также ситуация на Украине и расширение НАТО.



В прямом эфире транслировалась очень небольшая, «протокольная», часть беседы, примерно около полуминуты. В кадре были только главы государств. Путин начал встречу словами: «Приветствую вас, господин президент». Байден в ответ выразил сожаление, что президентам не удалось встретиться во время октябрьского саммита G20 в Риме (российскую делегацию тогда возглавил глава МИД Сергей Лавров). Джо Байден добавил, что надеется на следующей встрече «группы двадцати» увидеться с Путиным лично. В 2022 году саммит G20 состоится в индонезийской провинции Бали.

Следует отметить, что американские телеканалы иллюстрировали свои сообщения о начале онлайн-встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина кадрами российских коллег, – CNN и Fox выдали в эфир видео «России 24», на котором запечатлен обмен приветствиями лидеров двух стран.

Сегодняшняя встреча лидеров США и России уже вторая в 2021 году. Первые переговоры прошли в очном формате в Женеве в июне текущего года. Тогда разговор длился около четырех часов.

Москва-Вашингтон, Иван Бабурин

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