Из проекта оборонного бюджета США исключены санкции против «Северного потока-2»

В Конгрессе США во вторник 7 декабря, был представлен на голосование вариант проекта оборонного бюджета. В опубликованной профильным комитетом палаты представителей версии документа не оказалось упоминаний о санкциях по «Северному потоку 2», – сообщает РИА Новости.

Ранее республиканцы требовали, чтобы санкции против «СП-2» были включены в законопроект по обороне, который обычно принимают широким консенсусом обеих партий, и даже временно заблокировали его принятия из-за отсутствия этих санкций.

Белый дом, который выступает против санкций относительно компании-оператора трубопровода, этот шаг республиканцев раскритиковал.

Следует отметить также, что американские законодатели убрали из согласованного проекта оборонного бюджета и запрет на приобретение гражданами США суверенных долговых обязательств РФ.

Представленный во вторник проект документа еще должен пройти утверждение в палате представителей и сенате, прежде чем его подпишет президент Джо Байден. Следует отметить, что дальнейшие поправки в оборонный бюджет также не исключены.

Кроме всего прочего, в проекте оборонного бюджета США на 2022 год предполагается выделение 300 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине, что на 50 миллионов больше, чем запрашивала американская администрация.

В пояснительной записке к документу говорится: «Законопроект включает 300 миллионов долларов на инициативу содействия безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку и содействие украинским вооруженным силам – увеличение по сравнению с бюджетным запросом в 250 миллионов долларов».

Вашингтон, Иван Бабурин

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