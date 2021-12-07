Белый дом рассказал некоторые подробности о переговорах Джо Байдена и Владимира Путина

Белый дом опубликовал версию стенограммы после он-лайн встречи президентов России и США Джо Байдена и Владимира Путина.

Сообщается, что «президент США Джозеф Байден провел сегодня защищенный видеозвонок с президентом России Путиным, чтобы обсудить ряд тем в отношениях между США и Россией, включая нашу озабоченность по поводу военной деятельности России на границе с Украиной, киберугроз и региональных проблем».

Белый дом отмечает, что Байден озвучил Путину обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием сил РФ у Украины, а также «дал понять» российскому лидеру, «что США и их союзники ответят решительными экономическими и иными мерами на военную эскалацию на Украине». В сообщении, опубликованном Белым домом, отмечается также, что Байден призвал Путина «к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии».

На переговорах 7 декабря Джо Байден и Владимир Путин обсудили также двусторонний диалог по стратегической стабильности, обсудили двусторонний диалог по кибербезопасности, совместную работу по Ирану.

Кроме того, президенты России и США обсудили диалог двух стран по стратегической стабильности.

Вашингтон, Иван Бабурин

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