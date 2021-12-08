МИД России вручил ноту протеста посольству США

Ноту протеста из-за возросшей военной активности США и НАТО над акваторией Черного моря вручил МИД России посольству США, – сообщает РИА Новости.

«В сделанном американской стороне представлении перечислены недавние инциденты, которые лишь по счастливой случайности и благодаря своевременной реакции российских пилотов и авиадиспетчеров не привели к трагедии», – заявили в МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство также призвало Соединенные Штаты и их союзников по блоку НАТО к предметному диалогу по гарантиям безопасности и к обсуждению «путей снижения военно-политической напряженности».

«В противном случае для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства», – заявили в МИД РФ.

Российский МИД также добавил, что оставляет за собой право реагировать на вызовы со стороны НАТО.

В комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой говорится: «В связи с этими провокационными действиями посольству США в Москве 8 декабря была вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях подобной безрассудности».

Следует напомнить, что утром 3 декабря пассажирскому лайнеру, следовавшему по маршруту Тель-Авив – Москва, пришлось изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с американским самолетом-разведчиком. Борт НАТО пересекал установленный для гражданских судов маршрут и не отвечал на запросы органов обслуживания воздушного движения.

Мария Захарова, комментируя, оценила действия Военно-воздушных сил США и их союзников по НАТО, как создающие угрозу гражданской авиации. Она отметила, что катастрофу удалось предотвратить, однако «это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей».

Москва, Иван Бабурин

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