В Черном море растут риски для гражданских судов

Глава делегации РФ на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов заявил, что в Черноморском регионе растут риски опасных инцидентов в отношении гражданских судов из-за находящихся там американских эсминцев.

Выступая на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) Константин Гаврилов заявил: «Серьезным стрессам подвергается ситуация с безопасностью в Черноморском регионе. Американские эсминцы с «Томагавками» и противоракетными комплексами «Иджис» на борту уже прочно «прописались» в акватории. Суммарная продолжительность их пребывания составила 413 суток, что на 15% больше, чем в минувшем году. Растут риски опасных инцидентов в отношении гражданских судов. 3 декабря в воздушном пространстве над Черным морем лишь по счастливой случайности удалось предотвратить катастрофу, связанную со сближением самолета-разведчика США CL600 с бортом А333 авиакомпании «Аэрофлот». Какая еще опасная ситуация должна произойти, чтобы в НАТО осознали необходимость выработки конкретных шагов по предотвращению инцидентов над Черным морем?»

Глава российской делегации призвал внерегиональные государства задуматься над тем, что наращивание их провокационной активности в регионе под мнимым предлогом «защиты Украины» ведет к дальнейшей дестабилизации военно-политической обстановки на континенте.

«Российская Федерация последовательно исходит из недопустимости военного столкновения в Европе. В этой связи в ходе вчерашнего разговора с президентом США Джо Байденом президент России Владимир Путин подчеркнул, что наша страна заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах, включая Украину, ударных наступательных систем вооружений. Пресечение этой «красной линии» будет иметь конкретные последствия», – резюмировал российский дипломат.

Вена, Иван Бабурин

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