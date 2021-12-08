США готовят встречу с участием НАТО и России

Президент США Джозеф Байден в среду, 8 декабря, заявил представителям СМИ, что он рассчитывает к 10 декабря объявить о встрече с участием России и странами НАТО для обсуждения обеспокоенности российской стороны действиями Альянса, – сообщает РИА Новости.

Байден сообщил журналистам: «Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о встрече на высоком уровне, не только с нами, но как минимум с четырьмя из наших главных союзников по НАТО и Россией, чтобы обсудить будущее российских обеспокоенностей о расширении НАТО и то, возможно ли выработать какие-либо меры для снижения напряжения на восточном фланге».

Напомним, что накануне Владимир Путин в беседе с Джо Байденом подчеркнул, что «Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении».

Вашингтон, Иван Бабурин

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