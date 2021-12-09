США собирается потратить на «демократические инициативы» более 400 миллионов долларов

Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен в четверг, 9 декабря, открыли работу «Саммита за демократию». На открытии виртуального Саммита Джо Байден объявил об «инициативе демократического обновления», на что, в общей сложности пойдет 424,4 миллиона долларов по линии Госдепа, входящего в его структуру Агентства США по международному развитию (USAID) и Минфина.

«Инициатива демократического обновления», объявленная на Саммите, содержит пять основных положений, а именно – поддержка независимых СМИ, борьба с коррупцией, поддержка тех, кто, по мнению США, проводит демократические реформы, продвижение «технологий ради демократии», а также «защита свободных и честных выборов и политических процессов».

Планируется, что в рамках обозначенной инициативы USAID выделит 30 миллионов долларов на специальный фонд, который будет поддерживать независимые СМИ, еще 5 миллионов долларов пойдет на создание «акселератора жизнеспособных СМИ». Кроме того, 9 миллионов долларов пойдет на фонд защиты журналистов от исков о клевете и 3,5 миллиона – на создание «платформы защиты журналистов», включая их обучение и психологическую поддержку, – сообщает РИА Новости.

Также было анонсировано выделение средств на борьбу с коррупцией, включая 11,5 миллиона долларов на «программу глобальной ответственности»; 17,6 миллиона на «фонд реагирования на коррупцию»; 6,5 миллиона на создание «глобальной инициативы по привлечению частного сектора в борьбу с коррупцией», а также более 15 миллионов на инициативу по недопущению отмывания коррупционных доходов в США и других странах.

Следует отметить, что первую сессию с участием мировых лидеров вел сам Джозеф Байден. В первый день Саммита выступили премьер Новой Зеландии Джасинды Ардерн, президент Молдавии Майи Санду и признаваемый США «президент переходного периода» Венесуэлы Хуан Гуайдо.



Во второй день работы перед участниками выступит генсек ООН Антониу Гутерриш. Затем «об укреплении демократии и защите от авторитаризма» расскажут президент Литвы Гитанас Науседа и Светлана Тихановская из Белоруссии. В качестве кого белорусская оппозиционерка принимает участие в форуме – в официальном расписании саммита не сказано.



Отметим, что приглашение на участие в «Саммите за демократию» получили 110 стран. Среди проигнорированных оказались Россия, Китай, Венгрия и Турция.

Вашингтон, Иван Бабурин

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