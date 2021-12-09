Франция хочет реформировать Шенгенскую зону

Франция во время своего президентства в Евросоюзе, которое начнется 1 января 2022 года, инициирует реформу Шенгенской зоны, заявил президент пятой республики Эммануэль Макрон.

«Мы инициируем во время этого президентства реформу Шенгенской зоны вокруг двух приоритетов. Первое – это введение политического управления Шенгена, как мы это сделали с зоной евро», – цитирует Макрона РИА Новости.

Кроме того, как сообщает ТАСС, президент Франции заявил, что страны Евросоюза должны разработать общую концепцию европейского стратегического суверенитета. Он отметил, что Евросоюзу необходима собственная «концепция европейского стратегического суверенитета». По мнению Макрона сделать это надо до саммита НАТО в Мадриде, который состоится в июне 2022 года.

«Такая концепция, которая казалась немыслимой четыре года назад, позволит нам подтвердить, что мы, европейцы, вне зависимости от участия или неучастия в НАТО, сталкиваемся с общими угрозами и имеем общие цели», – заявил президент Франции.

Париж, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»