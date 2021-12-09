Макрон планирует пообщаться с Путиным и Зеленским

О контактах на следующей неделе с президентом России Владимиром Путиным и главой украинского государства Владимиром Зеленским для обсуждения ситуации вокруг Украины заявил на пресс-конференции в четверг, 9 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон.

«Наше желание – это взаимодействовать в контакте с Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с Путиным, с которым я поговорю на следующей неделе, чтобы оживить этот формат и политический процесс в целом», – сообщил на пресс-конференции журналистам президент Франции.

Эммануэль Макрон также сказал, что европейские страны и Соединенные Штаты единодушны в том, что необходим «требовательный диалог с Россией».

«Наша цель, европейцев, и США, наших партнеров, – это быть на стороне Украины, чтобы обеспечивать ее защиту, но также и обеспечивать мирную ситуацию в регионе», – заявил президент Франции.

Париж, Иван Бабурин

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