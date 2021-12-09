Литва заплатит мигрантам за возвращение на родину по 1 тысяче евро

Глава министерства внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что власти республики готовы выплачивать по 1 тыс. евро мигрантам, добровольно возвращающимся на свою родину, – сообщает издание Spark Chronicles.

По словам Билотайте, на содержание одного мигранта из бюджета Литвы требуется 11 тыс. евро в год, «поэтому мы ищем способы побудить мигрантов возвращаться добровольно», – заявила она.

Также глава литовского МВД сообщила: «После того, как мы отклонили большинство прошений об убежище, нам нужны решения, чтобы отправить мигрантов в страны их происхождения. Мы надеемся, что более высокая оплата увеличит число мигрантов, готовых вернуться на родину добровольно».

Следует отметить, что в августе 2021 года власти Литвы уже пообещали выплачивать по 300 евро мигрантам, которые незаконно попали в страну, если они согласятся уехать. Теперь сумма пересмотрена, кроме выплаты 1 тыс. евро предполагается компенсация на покупку билета на самолет.

Данное предложение действует до 20 января 2022 года. Предоставляемые льготы будут финансироваться из средств Европейской комиссии.

Вильнюс, Иван Бабурин

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