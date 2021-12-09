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Пятница, 10 декабря 2021, 01:40 мск

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Посольство Китая призвало Великобританию следовать олимпийскому духу

Фото: официальный сайт Международного олимпийского комитета

Следовать олимпийскому духу и прекратить политические манипуляции призвал британское правительство официальный представитель посольства Китая в Лондоне, – сообщает Синьхуа.

«Если правительство Великобритании по-прежнему не поддерживает «спортивные бойкоты», то не должно быть и «фактического дипломатического бойкота», – заявил представитель посольства. Кроме того китайский дипломат добавил, что правительство КНР не приглашало британских министров и чиновников на пекинские Игры.

Следует напомнить, что 8 декабря Лондон заявил о «фактическом дипломатическом бойкоте» зимних Игр в Пекине. При этом британская сторона объявила, что правительство по-прежнему выступает против «спортивных бойкотов».

Представитель посольства КНР в Лондоне подчеркнул: «Такая явная политизация спорта является вопиющим нарушением духа Олимпийской хартии, особенно принципа политической нейтральности спорта, и противоречит новому олимпийскому девизу, содержащему слово «вместе».

Пекин, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»

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