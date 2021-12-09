Генсек ООН будет присутствовать на Олимпийских играх в Пекине

Официальный представитель генсека Организации объединенных наций (ООН) Стефан Дюжаррик сообщил в четверг, 9 декабря, что Антониу Гутерриш принял приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на посещение Олимпийских игр в Пекине.

«Генеральный секретарь получил приглашение от МОК посетить зимние игры в Пекине и принял его», – сказал Дюжаррик.

Решение Гутерриша отправиться на Олимпиаду в Пекин прозвучало на фоне того, как США, Австралия, Великобритания и Канада объявили дипломатический бойкот зимним Играм в Китае.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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