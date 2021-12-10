В США разрешили голосовать людям без гражданства

В США люди без американского гражданства могут голосовать на выборах. Правда, пока только на локальных выборах в Нью-Йорке. Об этом сообщает The New York Times.

Новую норму утвердил Городской совет Нью-Йорка. «Людям, которые хотят быть избранными на должность, теперь придется проводить в сообществах, затронутых этим законодательством, столько же времени, сколько и в районах проживания высших слоев общества», – пояснил один из авторов инициативы, член горсовета Иданис Родригес.

Предполагается, что 9 января 2023 года в выборах в Нью-Йорке смогут участвовать еще более 800 тысяч жителей города.

В то же время в других штатах вводятся запреты на голосование лиц без американского гражданства. В частности, соответствующие поправки были приняты в прошлом году в Колорадо, Флориде и Алабаме. Запрет также действует в Северной Дакоте и Аризоне.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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