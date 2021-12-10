Визит премьера Хорватии на Украину назван «чистым шарлатанством»

Президент Хорватии Зоран Миланович назвал «чистым шарлатанством» поездку премьер-министра Андрея Пленкович на Украину, состоявшийся в среду, 8 декабря, – сообщает Euractiv.

Миланович назвал визит главы хорватского правительства Андрея Пленковича на Украину на фоне высокой напряженности в отношениях с Россией «чистым шарлатанством», добавив, что Пленкович «сбежит в Брюссель, если ситуация станет тяжелой».

Со своей стороны Андрей Пленкович в конце двухдневного официального визита во Львове заявил: «Этот визит на Украину укрепил дружбу между Киевом и Загребом, но эти отношения никоим образом не направлены против России».

Следует отметить, что во время посещения Украины Пленковичем с ним встречался президент республики Владимир Зеленский.

Загреб, Иван Бабурин

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