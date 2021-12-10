Китай высоко оценил разрыв дипломатических отношений Никарагуа с Тайванем

Официальный представитель МИД КНР в пятницу,10 декабря, заявил, что Китай высоко оценивает решение правительства Никарагуа признать принцип одного Китая, разорвать дипломатические отношения с Тайванем и возобновить дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой, – сообщает Синьхуа.

В заявлении Министерства иностранных дел Никарагуа говорится, что в «мире существует лишь один Китай, правительство КНР является его единственным законным представителем, а Тайвань – неотъемлемой частью Китая. Никарагуа разрывает дипломатические отношения с Тайванем и прекращает какие-либо контакты или официальные связи».

Китай и Никарагуа 10 декабря 2021 года подписали Совместное коммюнике о возобновлении дипломатических отношений между КНР и Республикой Никарагуа. Правительства двух стран приняли решение о взаимном признании и возобновлении дипломатических отношений на уровне послов с даты подписания настоящего документа.

«Со своей стороны Китай готов укреплять дружбу и сотрудничество с Никарагуа в различных областях на основе пяти принципов мирного сосуществования на благо двух стран и их народов», – заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Пекин, Иван Бабурин

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