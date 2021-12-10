В НАТО готовы к диалогу с РФ, но с оговорками

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в пятницу, 10 декабря, заявил, что обсуждать с Россией темы, вызывающие у нее тревогу, готовы. Однако о том, чтобы лишать Украину и другие страны права самостоятельно решать, присоединяться ли к Альянсу, речи идти не может, – сообщает Интерфакс.

Глава Североатлантического альянса отвечая на вопрос о том, готов ли «блок» пойти навстречу России, гарантируя, что Украина не станет членом НАТО, ответил: «Мы готовы проводить переговоры. Однако невозможны компромиссы в том, что касается права стран выбирать свой путь».

Ранее в российском МИД заявили, что взятый Западом курс на втягивание Украины в НАТО создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится: «В нарушение принципа неделимости безопасности – как и в нарушение обещаний, дававшихся советскому руководству – все эти годы НАТО последовательно продвигалась на восток, игнорируя высказывавшиеся Москвой озабоченности, причем каждый раз натовское пополнение добавляло этому блоку оголтелой антироссийской заряженности».

Вашингтон, Иван Бабурин

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