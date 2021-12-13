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Понедельник, 13 декабря 2021, 14:45 мск

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«Оцепляйте кварталы и прививайте по спискам!»: глава Забайкалья велел ускорить темпы вакцинации

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал правительство региона принимать любые решительные методы для ускорения темпов вакцинации от коронавируса. Так, глава региона предложил проводить подомовые обходы, «оцеплять кварталы» и «вакцинировать по спискам». Об этом он заявил на оперативном совещании в краевом правительстве в понедельник.

Осипов заявил, что темпы вакцинации в Забайкалье снижаются. В связи с эти он поручил региональному кабмину рассмотреть «самые эффективные и разнообразные методы» повышения темпов вакцинации. По его мнению, увеличить темпы вакцинации можно «самыми решительными способами». «Придумывайте что-то», – обратился он к подчиненным. «Хотите, давайте, может, хоть подомовые обходы какие-то делать, что угодно. Но надо обеспечить вакцинацию», – сказал Осипов, чьи слова приводит «Чита.ру». «Если хотите, оцепляйте кварталы, вместе с Роспотребнадзором вакцинируйте всех по спискам», – приводит слова главы региона издание «МК в Чите».

«Продумывайте, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить или принудить», – продолжил Осипов, поручив принять соответствующие меры «незамедлительно».

«Не растягивать эти рассуждения… на неделю. А сегодня-завтра принять решение, и завтра-послезавтра любые методы применить для вакцинации», – заключил он.

Накануне регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа сообщила о заметном снижении темпов вакцинации населения от коронавируса в последние две недели.

По данным краевого минздрава на 13 декабря, всего в регионе привиты первым компонентом 547 180 человек, из них завершили вакцинацию – 481 162. Повторную прививку получили 5 214 забайкальцев.

За минувший день в регионе выявлено 300 новых случаев заражения коронавирусом, от последствий заболевания скончались семь человек.

Зампредседателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова сегодня заявила о риске нового подъема заболеваемости Covid-19 в Забайкалье к Новому году, отметив, что в некоторых районах края фиксируются низкие показатели вакцинации населения. Об этом сообщила пресс-служба регионального кабмина.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что нужно не принуждать и не навязывать вакцинацию, а убеждать и доказывать, что прививка лучше болезни. Глава государства при этом отметил, что «любые навязанные решения обходятся достаточно легко».

Чита, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»

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